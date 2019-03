Ook Wielsbeke scoort slecht in rapport Greenpeace

over luchtkwaliteit Joyce Mesdag

05 maart 2019

16u45 0 Wielsbeke Wielsbeke komt niet goed uit een nieuw rapport van Greenpeace en AirVisual, een bedrijf dat metingen van de luchtkwaliteit uitviert. Oostrozebeke blijkt de meest vervuilde gemeente te zijn van ons land, maar Wielsbeke prijkt op nummer twee.

Jan Stevens CD&V, burgemeester van Wielsbeke, nuanceert de resultaten. “Jaren geleden werden er, onder impuls van de Vlaamse Milieumaatschappij, twee meetpunten geïnstalleerd in onze gemeente, omdat er toen wat bezorgdheid was over de luchtkwaliteit in onze gemeente”, zegt Stevens. “In de lijst die Greenpeace opstelt, staan er amper 46 Belgische gemeenten. Dat is een veel te kleine groep om echt conclusies uit te kunnen trekken. ”

Geen dioxinepieken

Maar de beste zal Wielsbeke nooit worden, wellicht. “Wielsbeke staat aan de top van de industriële tewerkstelling, maar dat betekent uiteraard ook dat we met een aantal negatieve punten van die industrie af te rekenen krijgen. De situatie is echter al veel verbeterd. Productieprocessen zijn heel wat milieuvriendelijker geworden, en bedrijven moeten aan steeds strengere normen voldoen. Uit een recent rapport van de VMM bleek echter dat bij alle stalen die in de periode juni 2017-april 2018 genomen zijn, de drempelwaardes voor dioxines en PCB’s niet overschreden werden. Er werden géén dioxinepieken vastgesteld. Het verbetert dus wel.” Ook Zwevegem en Menen staan in de lijst, respectievelijk op plaats 4 en 5.