Ontsluitingsweg ontlast dorpskern Ooigem 20 juni 2018

02u44 0 Wielsbeke In Ooigem is de nieuwe ontsluitingsweg die zwaar verkeer uit het centrum van Ooigem moet bannen, officieel ingehuldigd.

De ontsluitingsweg vertrekt vanop de toekomstige KMO-zone op de voormalige Unilinsite, het zogenaamde Saspark', en loopt langs en over grondgebied Crop's en Vandenavenne naar het kruispunt van de Zwaantjesstraat met de Oostrozebekestraat. Er werd een nieuwe weg parallel aangelegd met de Zwaantjesstraat naar de Fabiolaan, waar een nieuwe rotonde werd aangelegd. Op die manier kan zwaar verkeer via de Fabiolalaan sneller naar de N382 en dus de E17.





"Er werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rik Buyse (N-VA). "De helft daarvan werd gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en de Provincie. Een noodzakelijke investering, want de dorpskern van Ooigem kreeg in het verleden té veel zwaar verkeer te slikken. Voortaan zullen enkel nog vrachtwagens die in het centrum moeten laden of lossen, de dorpskern aandoen." Hoeveel vrachtwagens de weg zullen gebruiken, valt moeilijk in te schatten, zegt Buyse. "Maar op de inhuldiging merkten we al snel dat de weg intensief zal gebruikt worden. Nog maar drie bedrijven maken gebruik van de weg, en er was toch al een druk komen en gaan van vrachtwagens."





Onder meer minister Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, woonde de opening bij.





(JME)