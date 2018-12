Onenigheid in gemeenteraad omtrent 'boerkinizwemmen' Joyce Mesdag

Het 'boerkini-incident' heeft op de afgelopen gemeenteraadszitting voor onenigheid tussen meerderheidspartijen N-VA en CD&V gezorgd. Enkele weken terug heeft een vzw die zich inzet voor de integratie van de allochtone gemeenschap drie keer het zwembad van Wielsbeke gehuurd, om allochtone dames de kans te geven te zwemmen. Enkelen van hen zouden daarbij een boerkini gedragen hebben. Vlaams Belang zette daarom een betoging op poten net voor de zitting en schepen Rik Buyse (N-VA), die vanaf januari op de oppositiebanken zit, sprak zijn collega's aan over het incident. "De dames in kwestie hebben geëist dat de aanwezige redder van het vrouwelijk geslacht moest zijn en dat er geen inkijk vanuit de cafetaria mogelijk mocht zijn. De toegang van mannelijk personeel van de sportdienst mocht zich niet in het zwemgedeelte bevinden voor, tijdens en na het zwemmen. Voor N-VA Wielsbeke een brug te ver", aldus Buyse. "Dat er ingegaan is op de vraag om enkel vrouwelijke redsters te voorzien, is een beslissing die genomen is door onze diensten, dat is géén politieke beslissing", reageert burgemeester Jan Stevens (CD&V). (JME)