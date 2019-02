OCMW Wielsbeke stopt met maaltijden aan huis Joyce Mesdag

31 januari 2019

Het OCMW van Wielsbeke stopt op 1 mei met de levering van warme maaltijden aan huis. “We stellen vast dat er voldoende privé-aanbieders zijn in Wielsbeke en de omliggende gemeenten, die de maaltijden aan een vergelijkbare kwaliteit en prijs kunnen aanbieden”, zegt schepen van Sociale Zaken Rachida Abid (CD&V). “Dat blijkt ook uit onze eigen cijfers. In het afgelopen jaar werden er 20 procent minder maaltijden verkocht. We vinden dat het leveren van warme maaltijden niet langer tot de kerntaken van een OCMW behoort.”

Oppositiepartij U. hekelt de beslissing van CD&V. “De thuislevering van warme maaltijden is een onderdeel van sociale dienstverlening”, zegt Benedikt Planckaert (U.). “De gebruiker ziet minstens één keer per dag iemand voor een korte babbel. Een goed opgeleide maaltijdbedeler zal de maaltijd niet gewoon afgeven aan de deur, maar ook binnen komen om de maaltijd in de keuken te plaatsen. Die kan dan checken of de maaltijden van de voorbije keren wel opgegeten zijn.”

“We verzekeren dat de privé-aanbieders ook nog een oogje in het zeil zullen houden, en ons van eventuele problemen op de hoogte zullen brengen”, zegt schepen Filiep De Vos (CD&V), tot eind vorige jaar OCMW-voorzitter. “We laten ook niemand in de steek. We bezorgen alle klanten in de komende weken een lijst met alle privé-aanbieders uit Wielsbeke en de omliggende gemeenten die een warme of koude maaltijd kunnen leveren. Indien gewenst, neemt het OCMW zelf contact op met een privé-aanbieder. Van maandag tot zondag is iedereen ook welkom in het restaurant van het lokaal dienstencentrum Ter Lembeek in Wielsbeke.”