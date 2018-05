OCMW-medewerkster ontdekt 'grot van Ali Baba' bij cliënt 09 mei 2018

02u35 0 Wielsbeke Een medewerkster van het Wielsbeekse OCMW keek zich vorig jaar in juni de ogen uit toen ze langs moest gaan bij Lenny V. (20). In zijn flat zag ze een grote hoeveelheid gestolen spullen staan. Lenny V. en zijn kompaan, de 31-jarige David D. uit Waregem, vlogen achter de tralies.

Het leek wel de grot van Ali Baba waar de medewerkster van het OCMW binnenstapte. Er lagen wel honderden handtassen en portemonnees in de flat van Lenny V. Nadat de vrouw alarm sloeg, ontdekten speurders dat V. en zijn kompaan D. nog meer op hun kerfstok hadden.





Zo komt het dat de twee nu elk drie jaar cel riskeren voor 10 inbraken en 32 diefstallen, in Wielsbeke, Waregem, Deerlijk, Harelbeke en Ingelmunster. Ze pikten onder meer (brom)fietsen, kleding, voedingswaren en drank. Beiden zijn drugsverslaafd, V. zelfs al sinds z'n vijftiende. Hun rooftochten dienden om hun verslaving te financieren. Lenny V. en David D. zitten al zeven maanden in voorhechtenis. Volgens de advocaat van V. liggen een reeks tegenslagen aan de basis van het crimineel gedrag van zijn cliënt, die amper 20 jaar is maar wel al vier keer werd veroordeeld. Hij woont al acht maanden bij een al even drugsverslaafde vriendin in Kortrijk. In die periode verloor hij bovendien ook alles wat hij had, toen er brand uitbrak in de woning van die vriendin. Vonnis op 28 mei.





(VHS)