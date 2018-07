Nieuwe website voor Wielsbeke 28 juli 2018

"De vorige website was niet overzichtelijk en voor de gebruikers was het moeilijk om de juiste informatie op te zoeken", zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). "Dankzij de samenwerking met intercommunale Leiedal hebben we een nieuwe website gemaakt." Eén van de nieuwigheden van de website is de zoekmachine. "Via zoektermen komt de gebruiker snel en eenvoudig op de juiste pagina terecht. Het e-loket werd ook aangepakt. Het is nu mogelijk om vele zaken via de website aan te vragen of te regelen: een adreswijziging woorgeven, diverse attesten aavragen, de beschikbaarheid van één van de vele zalen of materialen consulteren, inschrijven voor sportactiviteiten, .... Het groot voordeel hierbij is dat we de inwoners ook kunnen helpen buiten de openingsuren van het gemeentehuis en zonder dat de burger zich moet verplaatsen. En tot slot kan je ook op eenvoudige wijze een probleem of suggestie melden aan de gemeentelijke diensten via het meldingsformulier."





(JME)