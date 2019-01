Nieuwe OCMW-rusthuis zal 84 bedden tellen Joyce Mesdag

27 januari 2019

Het nieuwe OCMW-rusthuis Ter Lembeek zal vierentachtig bedden tellen. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft daar tijdens de voorbije zitting de nodige beslissingen voor genomen. Op dit moment telt het rusthuis eenenzeventig bedden. Het is echter verouderd en deze legislatuur plant het bestuur een investering om het rusthuis te vernieuwen. “Dat wordt zeker een nieuwbouw op dezelfde site”, zegt schepen Filiep De Vos (CD&V). “De concrete lijnen moeten nog uitgetekend worden in dat dossier. Maar nu al is beslist dat het nieuwe rusthuis meer bedden zal tellen. In plaats van één plaats voor kortverblijf worden dat er drie. We bouwen tien bedden af voor mensen met een kleine zorgvraag, maar creëren eenentwintig extra bedden voor mensen met een grotere zorgvraag. Een logische beslissing, aangezien mensen steeds langer thuis blijven wonen en dus meer zorg vragen wanneer ze wel in het rusthuis terecht komen. Zo komen we aan dertien kamers meer dan de huidige eenenzeventig.”