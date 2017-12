Nieuwe jeugdlokalen pas voor volgende legislatuur 02u37 0

Ooigem





Hoewel er eind vorig jaar aangekondigd werd dat er 350.000 euro werd vrijgemaakt voor nieuwe lokalen voor de Chiro en de KAJ in Ooigem, is die investering nu toch uitgesteld naar de volgende legislatuur. Er zou een industrienieuwbouw komen met twee verdiepingen, naast OC Leieland in Ooigem. "In overleg met de Chiro en de KAJ hebben we beslist die investering nog even uit te stellen", zegt schepen Rik Buyse (N-VA). "De KAJ amuseert zich in het oud gemeentehuis, en ook de chiro zit voorlopig goed in het OC, zeggen ze." Van uitstel komt geen afstel, de investering komt er zeker nog in de nabije toekomst. (JME)