Nieuwe invulling voor slagerij na vijf jaar leegstand 4 woningen worden verhuurd via Sociaal Verhuurkantoor Joyce Mesdag

05 december 2018

17u25 1

De voormalige slagerij Roger in de Bavikhoofsestraat in Ooigem werd, na ruim 5 jaren leegstand, door de nieuwe eigenaar bouwbedrijf Spriet in Izegem omgevormd tot vier woningen voor alleenstaanden. De woningen zullen voortaan verhuurd worden via het Sociaal Verhuurkantoor, dat sociale woningen verhuurt in Izegem, Ingelmunster, Lendelede, Oostrozebeke, Wielsbeke en Ledegem. Private eigenaars kunnen ervoor kiezen hun woning te verhuren via sociale huisvestingsmaatschappijen. Ze krijgen daar een iets lagere huurprijs voor per maand, maar ze zijn wel zeker dat ze elke maand hun huur krijgen, en aan het einde van hun contract met de huisvestingsmaatschappij krijgen ze hun woning in dezelfde staat terug. Met deze 4 woningen komt de teller van sociale woningen in Wielsbeke op 332. “40 woningen worden door ons verhuurd”, vertelt Benoit Sintobin van het Sociaal Verhuurkantoor. “Onder meer de 12 woningen van het project Schrijvershoek die de gemeente realiseerde in de Guido Gezellestraat vallen daar ook onder. De Sociale Huisvestingsmaatschappij Mijn Huis en Helpt Elkander zijn ook actief in Wielsbeke, zij verhuren er respectievelijk 154 en 138 in Wielsbeke. Wielsbeke scoort vrij sterk als het op het aantal sociale woningen aankomt: er wordt in Vlaanderen gestreefd naar een verhouding waarbij het aantal sociale woningen 9 procent bedraagt van het totale aantal woningen. Wielsbeke zit daar net onder, met 8,35 procent, terwijl het Vlaams gemiddelde 5,95 procent bedraagt.”