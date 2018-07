Nieuwe gordels in judoclub Yawara 12 juli 2018

Bij judoclub Yawara in Ooigem hebben enkele leden hun nieuwe gordel in ontvangst mogen nemen. Joran Barra, Yarne Cheyns en Yarni Meulebrouck kregen een bruine gordel,





Jorben Barra, Kjento Cheyns en Anouk Delanghe een blauwe, Nils Dewaele kreeg een groene,





Luna Barra, Brighten Delbaere en Timme Troch een oranje gordel, en Lotte Dewaele, Gauthier Mervillie, Felix Tack, Bas Vandenheede en Vansteenhuyse Tim mochten hun gele gordel in ontvangst nemen. De leden hebben daarnaast ook gevierd dat hun club 20-jaar aangesloten is bij de VJF, de Vlaamse Jufo Federatie. De nieuwe trainer Jellien Leyman werd voorgesteld aan de leden, net als het nieuwe bestuurslid Jeroen Vandenheede.





(JME)