Nieuwe bib in en naast kerk is pareltje. Kostprijs: 3,7 miljoen euro Peter Lanssens

31 maart 2019

12u13 0 Wielsbeke Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) opende zaterdagmorgen Bibox in Wielsbeke. Dat is de nieuwe bib, deels in de Sint-Laurentiuskerk en deels in een nieuwbouw ernaast. De werken vatten in september 2017 aan. Het project kostte de gemeente 3,5 miljoen euro. Er was een Vlaamse subsidie van 200.000 euro.

De kostprijs is te verantwoorden, volgens bevoegd schepen Daisy Haydon (CD&V). De vroegere bib was verschrikkelijk ouderwets. “We zijn nu weer helemaal mee met onze nieuwe bib. En we houden zo ook de kerk mee in stand. Verder belangrijk: de nieuwe bib is onderkelderd. We hebben er vier kilometer aan rekken voor het gemeente- en OCMW-archief. Het is dus een win-win verhaal.”

Zaaltje met sanitair

De nieuwbouw omvat een leesruimte met kranten en tijdschriften, een automaat waar je voor een halve euro een koffietje kan krijgen, nieuwe bureaus voor het bibteam en een collectie dvd’s en strips. Je hebt er ook een zaaltje met sanitair, die los van de bib gebruikt kan worden. “Ik denk bijvoorbeeld aan lezingen en workshops, terwijl studenten er tijdens de examens gaan kunnen blokken”, zegt schepen Daisy Haydon. “Het zaaltje huren kan wel, denk ik. Maar niet voor fuiven hé, ik denk eerder aan socio-culturele activiteiten.”

Imposant glasraam

Het concept van architect Alex Demeyere uit Kortrijk, Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster was de hoofdaannemer, is meer dan overtuigend. De nieuwbouw, rolstoeltoegankelijk, is via een gang verbonden met de kerk. In het vroegere doksaal vind je een collectie voor peuters en kleuters, met een gezellig zithoekje ook. Opmerkelijk is een imposant glasraam. “Zonder religieuze taferelen op, het kan dus perfect deel van de bib uitmaken”, zegt Daisy Haydon. “Het andere deel van de collectie, van kinderen tot volwassenen, zit op een nieuw verdiep. Je hebt er her en der ook zithoekjes, met zeteltjes en tafeltjes. Fantastisch ook hoe dicht je er bij de gewelven van de kerk komt. We zijn met Wielsbeke pionier, wat het inrichten van een bib in een kerk betreft. Andere gemeenten volgen nu ons voorbeeld”, aldus Daisy Haydon. Info, ook over de openingsuren van de nieuwe bib, staat op https://wielsbeke.bibliotheek.be of op de Facebookpagina bibwielsbeke.