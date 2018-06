Nieuw seizoen openluchtbad afgetrapt 16 juni 2018

Het openluchtzwembad in Wielsbeke is open. Dit weekend kan je je meteen aan een duik wagen tussen 14 uur en 18 uur. Ook op woensdag 20 juni, vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni en zondag 24 juni kan je er deze maand terecht voor wat verfrissing. Aangezien de openingsuren aangepast worden naargelang de weersomstandigheden, is het altijd nuttig om het secretariaat te bellen op 056/67.32.50. Wanneer het enkele dagen na elkaar erg warm is, wordt er nightswimming georganiseerd. Het openluchtzwembad is dan open van 22 uur tot 1 uur, en er wordt dan gezorgd voor muziek en sfeervolle verlichting. (JME)