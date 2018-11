Niet gestopt op kruispunt: 160 euro boete 27 november 2018

Kathleen A. (56) uit Oostrozebeke moet 160 euro ophoesten omdat ze vorig jaar in oktober in Wielsbeke het kruispunt van de Lobeekstraat en de Kapellestraat dwarste zonder te stoppen en voorrang te verlenen. Een politieman in burger was daar getuige van.





Omdat de overtreding gebeurde in een schoolomgeving, maakte hij een proces-verbaal op.





De advocaat van de vrouw opperde dat zijn cliënte nooit eerder een veroordeling had opgelopen en dat ze bijzonder goed had gekeken voor ze het kruispunt dwarste. Maar dat kon de politierechter niet overtuigen om mild te oordelen.





(VHS)