Naam gezocht voor ‘Bib in kerk’ Joyce Mesdag

16 januari 2019

16u14 0

De gemeente Wielsbeke is op zoek naar een naam voor de nieuwe bib, die in de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke wordt ondergebracht. Deze week kan je je voorstellen bezorgen aan de cultuurdienst van Wielsbeke op 056 67 32 70 of cultuur@wielsbeke.be. De winnaar wiens voorstel gebruikt wordt, krijgt een geschenk op de opening. In de kerk is een tussenverdieping gerealiseerd waar de boekencollectie van de nieuwe bib op komt. De bibliotheek zal ergens tegen de zomer van dit jaar in gebruik genomen worden.