N-VA Wielsbeke stelt voor het eerst volledige lijst voor 22 juni 2018

03u03 0

N-VA Wielsbeke heeft de lijst voorgesteld waarmee de partij naar de kiezer trekt in oktober. Het is de eerste keer dat de partij helemaal in haar eentje vult, want de vorige keren kwam ze in kartel op met CD&V.





Vijf van de zes N-VA'ers die in 2012 op de kartellijst stonden, doen opnieuw mee. De andere 16 kandidaten doen voor het eerst mee. Schepen Rik Buyse zal de lijst trekken. Hilde Bouckhuyt van Motorsport Mabbe staat op twee, Frank Soetaert, manager bij Crop's en een van de leden achter de vzw voor kinderen, staat op drie. Véronique Descamps, zaakvoerster van webshop ineendoosje.com, op vier en huidig raadslid en voorzitter Vincent Herman krijgt plaats vijf. Busschauffer Stefaan Lambrecht zal de lijst duwen.





(JME)