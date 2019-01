N-VA start informatiesysteem via WhatsApp Joyce Mesdag

09 januari 2019

N-VA Wielsbeke start een aantal WhatsApp-groepen op om bewoners binnen bepaalde buurten dichter bij elkaar te brengen. “Er zijn recent een aantal inbraken en zelfs zwaardere criminele feiten gepleegd in Wielsbeke, en dat bracht ons op het idee om via sociale media bewoners met elkaar in contact te brengen, zodat ze verdachte zaken aan elkaar kunnen melden”, zegt gemeenteraadslid Rik Buyse (N-VA). “In buurten waar iemand van onze partij woont die het ziet zitten om die WhatsApp- groep op te starten en te beheren, verspreiden we brieven met de vraag een berichtje te sturen als mensen zich bij de groep willen aansluiten. Intussen is er al een groep opgestart in de Kapitein Commandant Vinckestraat, ik ben er nu één aan het opstarten in de omgeving van Ooigem Bos en de school in Ooigem. Hoewel het initiatief van onze partij komt, zien we het als een initiatief los van onze partij. Mensen kunnen er aan elkaar laten weten als ze een onguur figuur in de straat opmerken, of als ze een verdachte handeling hebben gezien, maar ze kunnen de groep net zo goed gebruiken als hun huisdier zoek is, of als ze een feestje organiseren en de buurt daarvan op voorhand op de hoogte willen brengen, enz. Het is nu nog een kleinschalig initiatief, maar als ons initiatief goed aanslaat en er is voldoende interesse, willen we dit informatiesysteem nog uitbreiden, eventueel in samenwerking met de gemeente en politie.