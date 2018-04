N-VA en CD&V niet op zelfde lijn 28 april 2018

Op de gemeenteraadszitting donderdagavond bleken meerderheidspartijen N-VA en CD&V het niet eens te zijn over een agendapunt dat oppositiepartij U. op de agenda had gezet. Volgend jaar smelten OCMW's en gemeenten samen. Dat betekent dat er maar één secretaris kan zijn voor beide organisaties, terwijl er nu voor elk één is. U. stelde voor dat de functie voor de overkoepelende secretaris enkel opengesteld zou worden voor de twee huidige secretarissen, en niet voor externe kandidaten. CD&V stemde tegen, N-VA volgde echter U., waardoor het punt met een wisselmeerderheid werd goedgekeurd. "CD&V bleef dit topic maar achteruit schuiven", zegt Jan De Potter (U.). "Nochtans is het belangrijk dat de beide secretarissen ook weten waar ze aan toe zijn." Volgens de burgemeester moest de beslissing echter pas ten laatste begin augustus worden genomen, en was er bijgevolg nog tijd om te beraadslagen. (JME)