Motorzaak Mabbe verhuist VOORMALIG HOFLEVERANCIER NAAR BEDRIJVENZONE LOBEEK JOYCE MESDAG

23 maart 2018

02u36 0 Wielsbeke Deze week is de aanleg gestart van de nieuwe bedrijven- en dienstenzone Lobeek in Wielsbeke, en dat wordt op gejuich onthaald bij motorzaak Mabbe. Daar komt de nieuwbouw waar de zaakvoerders al tien jaar van dromen.

Motorzaak Mabbe bestaat al meer dan 80 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een gevestigde waarde in het wereldje. Onder meer koning Albert was er jaren kind aan huis. George Mabbe, de grootvader van huidig uitbater Nick, startte de zaak begin jaren 30. "In het prille begin maakte hij banden voor fietsen en brommers, van gerecycleerde vliegtuigbanden uit de oorlog", vertelt Nick. "Na een tijdje is hij ook fietsen en brommers beginnen verkopen. Eind jaren 30 verkocht hij ook zijn eerste lichte moto's."





Dipje

Motors waren de jaren daarna erg in trek, omdat ze betaalbaarder waren dan auto's. In de jaren 60 maakte de motorverkoop een serieuze dip door. "Om het hoofd boven water te houden, combineerde mijn grootvader de verkoop van motorfietsen met elektro. De motorfietsen stonden hier tussen de wasmachines en zonnebanken. Zijn motorfietsen opgeven, dat wilde hij echter niet. Het was zijn passie om er aan te sleutelen, en om ermee te rijden." Gelukkig herstelde de verkoop zich in de jaren 70, en de naaimachines en strijkijzers maakten weer plaats voor het zwaardere geschut.





Nicks vader kreeg in 1973 de kans om het motormerk BMW te verdelen.





Nick en Hilde, die de zaak in 1993 overnamen, besloten er enkele jaren later enkel nog BMW te verkopen. "BMW heeft een heel uitgebreid aanbod en een uitgebreid gamma accessoires." Door de jaren heen passeerden heel wat BV's de revue bij motorzaak Mabbe, zoals Wim Opbrouck, Tania Dexters en Valerie De Booser.





"Klanten worden hier warm onthaald, en ze krijgen een sterke service, daar zijn we intussen wel voor gekend."





Cheque van koning

De opvallendste klant is echter koning Albert, die eind jaren 70 en begin jaren 80, voor hij koning werd, vaak langsging bij de Mabbes. "De rechterhand van Albert was hier klant, en op een dag had hij prins Albert mee. Albert heeft hier tijdens die jaren verschillende motorpakken gekocht, en een zevental motors. We vormden een tussenstop op zijn weg naar de Westhoek, waar hij graag ging rijden. Hij werd hier met rust gelaten, en als een gewone klant behandeld, en dat beviel hem wel. Hij betaalde altijd cash, behalve één keer, toen hij een cheque bovenhaalde. Mijn moeder heeft de cheque van 1.900 frank nooit geïnd, omdat ze die als souvenir wilde houden", lacht Nick.





Omdat de motorzaak kampt met een nijpend plaatsgebrek, is de nieuwe locatie op de bedrijvenzone Lobeek beter geschikt.





"Onze twee zonen willen graag de zaak op termijn willen overnemen, dus hebben we besloten te investeren in een nieuwbouw. De bedrijven- en dienstenzone Lobeek is daar de ideale locatie voor. Al meer dan 10 jaar is er sprake van die zone daar. We hebben dat al die tijd van dichtbij opgevolgd, en zijn nu ook in de wolken dat het er eindelijk van komt", besluit Nick.