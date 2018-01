Monnik Giel bezoekt Dierenhulp tijdens verjaardagsfeest 29 januari 2018

02u39 0 Wielsbeke Monnik Giel Foubert (19) heeft gisteren in Ooigem de verjaardag gevierd van Jolande en Harry Kause, de drijvende krachten achter de vzw Sociale Dierenhulp.

De vzw helpt mensen die het financieel moeilijk hebben aan voedselpakketten voor hun huisdieren.





Jolande en Harry zijn aanhangers van het boeddhisme. Het is ook via die weg dat ze Giel en zijn mama Sabine leerden kennen. "Het is een vrij kleine wereld", legt Jolande uit.





"Er zijn wel eens lezingen of activiteiten in boeddhistische centra, en dan kom je andere mensen tegen die daar ook mee bezig zijn. We zijn vrienden geworden in de periode dat Giel naar het klooster in India wilde vertrekken. We storten hem elke maand een klein bedrag, zodat hij daar iets kan kopen voor de kinderen. Ze krijgen wel eten, rijst en groenten bijvoorbeeld, maar er is niet veel geld voor iets extra. We hadden hem uitgenodigd om op onze verjaardag te vertellen over zijn leven in het klooster en hoe hun dagprogramma eruit ziet. Zo'n 30 klanten, vrienden en vrijwilligers van de vzw kwamen luisteren. We hebben voor taart en koffie gezorgd, en Giel en zijn mama hebben het best wel naar hun zin gehad", glimlacht Jolande.





De jonge monnik zou over een maand opnieuw naar India vertrekken. (JME)