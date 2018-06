Meisje (7) vindt spuiten in de goot 02 juni 2018

Een 7-jarig meisje uit Ooigem (Wielsbeke) heeft in de Kloosterdreef in Ooigem een leeg waterflesje met maar liefst acht gebruikte spuiten gevonden. Ze was woensdagnamiddag rond 16 uur met haar moeder aan het wandelen toen ze de opmerkelijke vondst deed. De vrouw deed aangifte bij de politie en kreeg naar eigen zeggen de raad de spuiten bij een apotheker in te leveren. "Maar de apotheker wou ze niet aanvaarden omdat de herkomst onduidelijk was", aldus de vrouw. Zij kaart het gevaar van rondslingerende spuiten in een buurt waar dagelijks tientallen kinderen passeren aan, maar vraagt zich tegelijk ook af wat je er uiteindelijk mee moet aanvangen. "Best inleveren bij het klein gevaarlijk afval in het containerpark", klinkt het bij de politie van de zone Midow. Of het om insuline- of drugsspuiten ging, is onduidelijk. "Wellicht om spuiten voor medisch gebruik", aldus nog de politie. "Druggebruikers verpakken hun gebruikte spuiten meestal niet." Rondslingerende spuiten blijven niettemin gevaarlijk, want een prik van een (besmette) naald is een risico. (LSI)