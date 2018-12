Meerderheid wordt op de valreep nog gebroken Joyce Mesdag

21 december 2018

De huidige meerderheid heeft het einde van de legislatuur niet zonder kleerscheuren gehaald. In een puntje over de gemeentelijke administratieve belasting vormden N-VA en U. een wisselmeerderheid tegen CD&V, waardoor een amendement dat N-VA had voorgesteld, werd goedgekeurd. CD&V zal hoogstwaarschijnlijk deze beslissing terugdraaien, van zodra ze in januari de volledige meerderheid in handen hebben.

De gemeentelijke administratieve belasting bedraagt in Wielsbeke 75 euro per gezin. Gezinnen met een lager inkomen krijgen een voordeeltarief van 65 euro. N-VA liet een amendement toevoegen dat alleenstaanden ook van dat voordeeltarief van 65 euro kunnen genieten. “10 euro lijkt misschien niet zo veel, maar voor mensen die het financieel moeilijker hebben, is die 10 euro wel veel”, zegt Rik Buyse, tot eind dit jaar nog schepen van financiën. U. volgde hen daarin, CD&V stemde tegen, waardoor N-VA en U. het haalden met 11 stemmen tegen 9. “Met deze verlaging bereik je niet de juiste mensen”, zegt schepen Filiep De Vos, die vanaf januari Financiën overneemt. “Een meeroudergezin kan het financieel lastiger hebben dan alleenstaanden. Het voordeeltarief dat nu al van toepassing is, vinden we correcter. Daarom hebben we tegen gestemd.” Zal de beslissing die U. en N-VA hebben genomen, lang standhouden? “We hebben tégen gestemd”, zegt De Vos. “Dan lijkt het me evident dat we rechtzetten van zodra we dat kunnen.” CD&V heeft vanaf januari de absolute meerderheid in Wielsbeke.