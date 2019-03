Martijn uit Ooigem maakt zijn opwachting in De Mol; vrienden volgen programma op groot scherm in ‘t Brouwerijtje Joyce Mesdag

10 maart 2019

20u55 0 Wielsbeke Zolang kandidaat Martijn Loosvelt uit Ooigem te zien is in tv-programma De Mol, is ’t Brouwerijtje in Sint-Baafs-Vijve de uitvalsbasis voor alle supporters. Elke aflevering wordt er op groot scherm getoond. Een aantal van Martijns vrienden volgden er vanavond de eerste aflevering vanop de eerste rij.

Brouwerij Rodenbach organiseert een ‘Molcafé’ in de thuisbasis van elke deelnemer aan De Mol. Voor Martijn in Ooigem viel de keuze dus op ’t Brouwerijtje. Elke keer Martijn doorgaat wordt er een gratis vat gegeven, en er hangt ook een vingerafdruk op in ’t Brouwerijtje dat groen kleurt zolang Martijn nog in de running is voor de overwinning.

Heel leuk allemaal, maar Martijn zelf was niet aanwezig in ’t Brouwerijtje. Hij volgde de uitzending ‘veilig’ thuis, bij zijn familie. Hij heeft zwijgplicht gekregen van de programmamakers, net zoals de mensen in zijn onmiddellijke omgeving trouwens. “Wij volgen de uitzending samen thuis. Maar meer wil ik ook niet vertellen”, wist broer Simon vooraf te vertellen. “Ik heb een beetje schrik dat ik anders te veel zou zeggen.”

Zijn vrienden van bij amateurvoetbalploeg FC ’t Postje tekenden wél present. “Martijn heeft het in elk geval lang geheim kunnen houden dat hij meedoet aan De Mol”, zegt Wout Verheye. “Hij is een tijdje geleden een maand weggeweest, zogezegd naar Polen, om er voor zijn werk een renovatieproject te leiden. Dat verhaal stak enorm goed inéén. Als je daar iets over vroeg, kon hij daar goed op antwoorden. We hadden dus geen reden om aan dat verhaal te twijfelen. Tot hij vorige week zaterdag in de krant opdook als een van de kandidaten van tv-programma De Mol…” “Blijkbaar had hij samen met de programmamakers een heel verhaal uitgedokterd, en hadden ze daar echt op geoefend zodat hij niet door de mand zou vallen”, zegt Mauro Brunello.

Zijn vrienden vinden het alvast fantastisch. “Als je zo eens meedoet aan een spelprogramma als ‘Blokken’ ben je snel vergeten, maar dit is toch echt wel iets groots in Vlaanderen”, zegt Wout. “Hij past er eigenlijk ook wel in: hij is sociaal en avontuurlijk. Hij gaat graag op reis, geniet van natuur. De programmamakers moeten er toch ook wel iets in gezien hebben, want hij is geselecteerd uit 12.000 kandidaten.” “Hij maakt ook wel een goeie kans om te winnen”, zegt Lander Vandesompele. “Want hij is erg strijdvaardig. Zijn ouders ook trouwens, je zou die soms moeten horen supporteren voor ons op een voetbalwedstrijd”, lacht hij.

“De Mol is sowieso een leuk programma, maar het wordt nog 100x leuker om te kijken nu er iemand meedoet dat we kennen”, zegt Wout. “We hebben Martijn een week niet gezien door een skivakantie, dus we hebben hem sowieso niet echt kunnen aanspreken over zijn deelname. Vanmorgen, zondag, hebben we hem voor het eerst gezien sinds het nieuws bekend raakte, omdat we samen moesten sjotten. Hij leek ons wat nerveus voor de start van het programma vanavond. We hebben wel wat steken gegeven hier en daar, maar we gaan hem sowieso niet bestoken met vragen. Hij mag toch niets vertellen en we willen het hem niet lastig maken.”

Martijn (23) werkt als Facility Assistant bij Freestone Group in Wemmel. In zijn vrije tijd is hij tennisleraar bij Puur Sport Waregem en een fanatieke supporter van Zulte Waregem. Hij heeft een vriendin, en geen kinderen.