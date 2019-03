Martijn is ‘de sympathieke West-Vlaming’ in De Mol 2019 Joyce Mesdag

16 maart 2019

Zolang kandidaat Martijn Loosvelt uit Ooigem te zien is in tv-programma De Mol, is ’t Brouwerijtje in Sint-Baafs-Vijve de uitvalsbasis voor alle supporters. Elke aflevering wordt er op groot scherm getoond.

Brouwerij Rodenbach organiseert een ‘Molcafé’ in de thuisbasis van elke deelnemer aan De Mol. Voor Martijn in Ooigem viel de keuze dus op ’t Brouwerijtje. Elke keer Martijn doorgaat wordt er een gratis vat gegeven, en er hangt ook een vingerafdruk op in ’t Brouwerijtje dat groen kleurt zolang Martijn nog in de running is voor de overwinning.

Een aantal van Martijns vrienden, onder meer vrienden die met hem mee voetballen in amateurvoetbalclub ‘t Postje, volgden er vorige week de eerste aflevering vanop de eerste rij. Ze vinden het alvast fantastisch dat hij meedoet. “Als je zo eens meedoet aan een spelprogramma als ‘Blokken’ ben je snel vergeten, maar dit is toch echt wel iets groots in Vlaanderen”, zegt Wout Verheye. “Hij past er eigenlijk ook wel in: hij is sociaal en avontuurlijk. Hij gaat graag op reis, geniet van natuur.” “Hij maakt ook wel een goeie kans om te winnen”, zegt Lander Vandesompele. “Want hij is erg strijdvaardig. Zijn ouders ook trouwens, je zou die soms moeten horen supporteren voor ons op een voetbalwedstrijd”, lacht hij. “De Mol is sowieso een leuk programma, maar het wordt nog 100x leuker om te kijken nu er iemand meedoet dat we kennen”, zegt Wout. “

Martijn (23) werkt als Facility Assistant bij Freestone Group in Wemmel. In zijn vrije tijd is hij tennisleraar bij Puur Sport Waregem en een fanatieke supporter van Zulte Waregem. Hij heeft een vriendin, en geen kinderen.

Martijn verdedigt als enige échte West-Vlaming de eer van onze provincie, maar er is ook nog een ‘halve’ West-Vlaming mee naar Vietnam. Bas Moeyaert uit Sint-Gillis is oorspronkelijk van Gits. Hij is de zoon van dokter Chris Moeyaert.