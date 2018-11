Markant strikt wereldvermaard pianist MAN TREEDT OP IN CARNEGY HALL, ORIENTAL ART CENTER EN ...OC LEIELAND JOYCE MESDAG

30 november 2018

02u26 0 Wielsbeke Pianist Steven Vanhauwaert (37) speelt in de grootste zalen ter wereld, van Carnegy hall in New York, tot het Oriental Art Center in Shanghai, maar op 12 december komt hij vanuit Los Angeles naar... OC Leieland in Ooigem. Zijn mama is lid van Markant en ze wist hem te overtuigen nog eens in zijn geboortedorp te komen spelen.

Vijftien jaar geleden is het intussen, dat pianist Steven Vanhauwaert na zijn studie aan het Conservatorium naar Los Angeles vertrok. "Ik had zin in avontuur, en wilde de wereld ontdekken", zegt Steven. "LA was mijn eerste bestemming. Voor ik het wist, had ik daar mijn carrière uitgebouwd, en was het minder evident om weer elders naartoe te trekken. Ik ben er dus niet meer weggeraakt", lacht Steven.





Klassiek geschoold

Dat Steven van muziek zijn beroep wilde maken, werd al vrij snel duidelijk. "Ik heb altijd al een zekere fascinatie gehad voor muziek, de pianisten op de lp's bij ons thuis waren voor mij ware helden. De keuze voor het Conservatorium was voor mij dan ook logisch." Steven is vrij veelzijdig.





"Ik wissel heel graag af. Soms sta ik alleen op een podium of in een klein groepje muzikanten, maar ik kan evengoed meespelen in een groot orkest." Hoe goed hij is in zijn vak, dat blijkt uit de locaties waar hij al mocht optreden. Carnegy hall in New York, Oriental Art Center in Shanghai en National Centre for the Performing Arts in Peking ontvingen hem al. Zijn volgende stop valt op in het rijtje: OC Leieland in Ooigem. Hij komt er op uitnodiging van Markant spelen op woensdag 12 december. "We hebben dat enkel maar te danken aan zijn mama, Myriam Vanackere, die in onze vereniging zit en Steven lief heeft gevraagd of hij wilde komen spelen", zegt Claudine Cuyle van Markant Ooigem.





"Wij zijn uiteraard heel fier dat we een artiest als hem hebben kunnen strikken. Hij speelt in de grootste zalen overal ter wereld, en nu mogen we hem verwelkomen in het kleine OC Leieland, voor een publiek van 250 luisteraars. Steven staat in de wereld van de klassieke muziek gekend als een muzikant die zeer snel stukken kan aanleren, en dat maakt hem een heel waardevol artiest. Als er een belangrijk optreden is waar de pianist om de een of andere reden afhaakt, dan is Steven diegene die ze bellen, omdat hij nieuwe stukken heel snel aanleert en vlot kan inspringen."





"Pure magie"

Steven kijkt er naar uit om terug te keren naar zijn thuisland. Het is al twee jaar geleden dat hij nog in België op de planken stond. "En weer rondlopen in Wielsbeke, dat geeft toch altijd een speciaal gevoel, vind ik." Dat het voor een klein publiek is, en hij in OC Leieland of all places op de planken staat, schrikt Steven niet af. "Ik kijk er zelfs naar uit. Als ik met mijn muziek 'contact' kan maken met de mensen, als ik een zekere band voel met mijn publiek, dan voelt dat als pure magie. En dat kan even goed voor een groepje van 250 luisteraars zijn."