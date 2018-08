Man verstopt coke en wapens op kamer vriendin... die zo zelf in cel belandt 21 augustus 2018

02u44 0 Wielsbeke Een 25-jarige jongeman uit Wielsbeke zit al zes maanden in de cel op verdenking van drugshandel. Zijn vriendin belandde door zijn toedoen enkele maanden onschuldig in de gevangenis, maar blijft V. intussen wel nog steunen.

Op 10 februari vond de vader van zijn vriendin een zak met wapens, namaakhorloges, cocaïne en 26.770 euro cash geld op de kamer van zijn dochter. Daar had de Wielsbekenaar de zak verstopt zonder medeweten van zijn vriendin.





De vader van de vrouw verwittigde de politie. In de wagen van de jongeman vond de politie nog eens 287 gram cocaïne. De speurders merkten ook op dat V. er ondanks anderhalf jaar werkloosheid toch een vrij luxueuze levensstijl op nahield. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve celstraf van achttien maanden en de verbeurdverklaring van het cash geld. Zelf ontkende Troy V. dat hij drugs verkocht. Hij bekende wel dat hij met een drugsprobleem kampte. Het gevonden geld komt naar eigen zeggen van een erfenis en verkoop van meubilair.





Buiten vervolging

Hij vroeg de rechter enkel de periode van voorhechtenis als effectieve celstraf uit te spreken. Het was niet de eerste keer dat hij met het gerecht in aanraking kwam. Begin vorig jaar liep hij al een drugsveroordeling op in Veurne. Ondanks het feit dat zijn vriendin ook enkele maanden onschuldig in de cel vloog, blijft ze V. steunen. Zij werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld. Vonnis op 5 september. (LSI)