Man valt in ruim van schip 28 juli 2018

De brandweer rukte gisterennamiddag iets over één uur uit naar de Kanaalweg in Ooigem. Ter hoogte van het veevoederbedrijf Braet was daar iemand in het ruim van een vrachtschip gevallen. Het slachtoffer werd met gespecialiseerd materiaal uit het ruim gehesen. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.





(VHS)