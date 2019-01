MAGDA DEPREZ "Nog twee jaar schepen en dan stop ik" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joyce Mesdag

04 januari 2019

Magda Deprez start deze week haar derde legislatuur als schepen. Het wordt echter een korte legislatuur voor haar, want over twee jaar al geeft ze haar sjerp af aan Emilie Clinckemaillie (36) uit Sint-Baafs-Vijve. "Ik heb er zelf voor gekozen om over twee jaar een stap opzij te zetten", vertelt ze. "Ik ben ondertussen al 70 jaar en ik doe al dertig jaar aan politiek. Er is ook nog een leven na de politiek en ik wil niet wachten tot ik mijn sjerp moet inruilen voor een rollator", lacht Magda.

"Het is vooral belangrijk dat jongere mensen het kunnen overnemen na deze generatie. Ik heb Emilie tijdens de campagne al onder mijn vleugels genomen. We zijn overal samen op stap geweest, stonden samen op affiches,... Landbouw is altijd mijn stokpaardje geweest en ook Emilie kom uit het landbouwersmilieu. Ik ben dan ook blij dat Emilie verkozen is en ik mijn sjerp in handen kan achterlaten van iemand die landbouw hoog in het vaandel draagt."

Magda gaat zich de komende twee jaar wel nog ten volle inzetten. "We hebben een belangrijk project in de Heirweg. Die wordt heraangelegd en veiliger gemaakt voor fietsers. Dat zal de verbinding met Wakken aantrekkelijker maken voor de fietsers."

Deprez krijgt de bevoegdheden Seniorenbeleid, Toerisme, Afvalbeheer, Duurzaamheid, Groene Ruimte en Landbouw en Lokale Economie. (JME)