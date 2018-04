Lobeekstraat niet toegankelijk vanuit Stationstraat 18 april 2018

02u28 0

De bestaande toplaag van de Lobeekstraat is verwijderd vanaf het kruispunt met de Stationstraat tot en met het kruispunt met de Spaanderstraat. Dit volledige stuk krijgt een nieuwe toplaag, en de toegangsweg tot toekomstige dienstenzone Lobeek zal worden ingericht. Daarnaast wordt ook een fietspad aangelegd aan beide zijden van de Lobeekstraat, tot net voorbij het kruispunt met de Spaanderstraat. Tijdens deze werken is de Lobeekstraat tijdelijk niet bereikbaar vanuit de Stationstraat. De omleiding loopt via de Stationstraat en Rijksweg. Normaal zal de Lobeekstraat vanaf begin juni 2018 opnieuw toegankelijk zijn. De rest van de werken op de toekomstige dienstenzone Lobeek zal geen verkeershinder veroorzaken. (JME)