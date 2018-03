Leiestraat rolt rode loper uit 21 maart 2018

02u45 0 Wielsbeke De Leiestraat rolt de rode loper uit. "Onze winkelstraat is de échte verbindingsweg tussen de Grote Markt en de verlaagde Leieboorden", zegt Hein Casier van modezaak Dolce by Erina.

De dertig handelszaken die gevestigd zijn in de Leiestraat - met nieuwkomers zoals horecasalon En-Vie, dagbladhandel en slijterij Descamps en tearoom Dever - pakken vanaf vandaag en vooral zaterdag met acties uit, want op zaterdag 24 maart openen de verlaagde Leieboorden nabij de Broeltorens. Handelaars maken van de gelegenheid gebruik om shoppers te lokken naar hun winkels. Zo zijn er in enkele zaken kortingen, terwijl shoppers onder meer gratis stukjes taart en zelfs glaasjes whisky krijgen. Er worden ook rode lolly's uitgedeeld.