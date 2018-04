Leiestraat en Sint-Bavostraat krijgen betonlaag 17 april 2018

Het centrum van Sint-Baafs-Vijve zal de komende twee maanden enkel toegankelijk zijn via ofwel de Sint-Bavostraat, ofwel de Leiestraat. In het kader van de dorpskernvernieuwing is de betonlaag gegoten in de Sint-Bavostraat, vanaf het begin van de straat (ter hoogte van de Rijksweg) tot aan het kruispunt met de Vlasstraat.





Er mag gedurende 1 maand niet op de pas gegoten beton gereden worden, daarom verloopt de toegang van en naar het Sint-Bavoplein uitsluitend via de Leiestraat.





Vanaf maandag 7 mei ongeveer, wordt de situatie omgedraaid. De inrit Leiestraat wordt dan voorzien van een betonlaag waardoor het Sint-Bavoplein vanaf dan enkel toegankelijk zal zijn via de Sint-Bavostraat.





