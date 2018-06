Landbouwer terecht voor illegale slachtingen 19 juni 2018

Een 65-jarige landbouwer uit Wielsbeke riskeert een fikse geldboete en de sluiting van zijn erf na herhaalde inbreuken bij het houden van schapen en geiten.





Op 4 maart vorig jaar betrapte de politie op het erf drie Marokkanen die er illegaal schapen aan het slachten waren. Paul D. heeft al twee veroordelingen op zijn kerfstok maar veegde de voorbije jaren opnieuw zijn voeten aan de wetgeving. In september 2015 bleken tientallen schapen en geiten administratief niet in orde. Bovendien waren in beslag genomen dieren verdwenen. Afvoer van kadavers of slachtafval gebeurde evenmin reglementair. Bij een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ontstak hij op de koop toe in woede.





Zijn advocaat vroeg de rechter geen extra boete bovenop een eerdere straf van 5.400 euro op te leggen. Vonnis op 9 juli. (LSI)