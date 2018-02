Kruispunt aan Balta wordt rotonde 23 februari 2018

Het kruispunt Wakkensteenweg (N327) - Rijksweg (N357) - Loverstraat, vlakbij de firma Balta, krijgt een rotonde. Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts tekende gisteren het voorstel tot gunningsprocedure voor de aanleg van de rotonde, zo laat N-VA Wielsbeke weten. "Het kruispunt zal overzichtelijker en verkeersveiliger gemaakt worden voor alle weggebruikers", klinkt het. Het totaal investeringsbedrag voor de aanleg van de nieuwe rotonde wordt geraamd op 600.000 euro, waarvan 235.000 euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer. De rest is voor rekening van de gemeente Wielsbeke en ook de firma Balta betaalt mee in de nieuwe rotonde. De werken voor de rotonde beginnen ten vroegste in 2019. (JME)