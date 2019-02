Kruispunt aan Balta wordt rond punt, belangrijke verkeersaders maandenlang afgesneden Joyce Mesdag

27 februari 2019

18u29 0

In de tweede helft van maart starten ingrijpende werken aan het kruispunt vlakbij Balta in Sint-Baafs-Vijve. De N357 en de N327 worden er gekruist door de Rijksweg en de Loverstraat. “Het is de bedoeling om van dat kruispunt een rond punt te maken”, zegt schepen van Openbare Werken Daisy Haydon (CD&V). “Dat gebeurt in de eerste plaats op vraag van Balta, zodat vrachtwagens afkomstig van het bedrijf daar gemakkelijker kunnen keren, maar wij hebben ons bij het Agentschap Wegen en Verkeer achter die vraag geschaard omdat een rond punt het verkeerspunt ook gewoon veel veiliger zou maken, niet alleen voor het gemotoriseerd verkeer, maar zeker ook voor de zwakke weggebruiker.” De kosten van de werken, 420.000 euro, worden verdeeld onder Balta en AWV, volgens de verdeelsleutel 40-60%. De gemeente betaalt 47.000 euro voor de heraanleg van enkele stroken voetpaden.

De werken moeten tegen het zomerverlof klaar zijn. “We hebben afgesproken met de aannemer dat het maximum 49 werkdagen zou duren. Dat was echt het minimum aantal dagen die nodig bleken voor deze opdracht. Aangezien het immers om druk gebruikte wegen gaat, willen we de hinder zo goed mogelijk beperken. Voor het lichte verkeer zijn hele korte omleidingen voorzien, via de Vlasstraat aan de ene kant en via de Roterijstraat aan de andere kant. Ook de lijnbussen zullen deze omleiding volgen. Het zwaardere verkeer zal via een ruimere omleiding gestuurd worden. We hopen op begrip bij de bewoners van de straten waar normaal niet veel verkeer voorbijkomt, en waar dat tijdens de omleidingen wel het geval zal zijn.”

Er zijn een aantal handelaars die tijdens de werken moeilijker bereikbaar zijn, en die zien de werken met een bang hart naderen. Koen en Vanessa Peers van bakkerij Bavo zijn enkele van hen. “We zien de werken niet zo graag komen natuurlijk. Er zal tijdens die maanden nul passage zijn, dus dat zal ongetwijfeld schelen in onze verkoop. We hopen dat onze vaste klanten de moeite doen om toch tot bij ons te blijven komen. Om hen wat tegemoet te komen, gaan we onze privé-ingang om de hoek, in de Vlasstraat, open stellen voor hen, zodat ze toch al iets gemakkelijker onze winkel kunnen bereiken. We zullen ook overal pijltjes hangen om de weg te tonen naar onze zaak.”