Koppel pakt samen alcoholprobleem aan na klappen LSI

09 januari 2019

15u44

Bron: LSI

Een echtelijke ruzie heeft bij een koppel uit Wielsbeke de ogen geopend. Nadat Francois D. (36) in november 2018 twee keer zijn partner sloeg en schopte, besefte hij dat het zo niet verder kon. Zowel hij als zijn partner hadden een alcoholprobleem en dat was de aanleiding van de meeste problemen in de knipperlichtrelatie. De vrouw was nog maar een dag opnieuw bij D. ingetrokken toen het op 18 november opnieuw tot een slaande ruzie kwam. Twee dagen later was het opnieuw van dat. D was na een eerdere veroordeling in 2016 al vrij onder voorwaarden. Het koppel werkt nu samen aan hun gezamenlijke probleem en slikt Antabuse, tegen drankmisbruik. Vonnis op 13 februari.