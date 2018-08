Kerkgangers weer naar vaste stek PAROCHIELEDEN BEST TEVREDEN MET RESULTAAT NA WERKEN JOYCE MESDAG

18 augustus 2018

02u52 0 Wielsbeke De trouwe kerkgangers van Wielsbeke mogen komend weekend naar hun vertrouwde stek terugkeren. Tijdens werken voor een verdieping voor de bib werden de wekelijkse misvieringen noodgedwongen in de basisschool georganiseerd.

Het bestuur had eerst voorgesteld de wekelijkse vieringen op te schorten in Wielsbeke, en de vaste kerkgangers te laten uitwijken naar de kerken in Sint-Baafs-Vijve en Oostrozebeke. "Maar daar waren wij niet voor te vinden', zegt Jan De Potter, voorzitter van de kerkfabriek. "Een groot deel van de mensen die elke week naar de mis komen in Wielsbeke, zijn al iets ouder, voor hen is een verplaatsing niet evident. En we wilden graag onze gemeenschap wat samenhouden gedurende het jaar dat we de kerk niet konden gebruiken."





Dus werd er gezocht naar een oplossing, en die werd gevonden in de basisschool aan de overkant van de straat. De turnzaal werd elke zondag omgebouwd tot gebedsruimte, enkel voor de misvieringen, de andere plechtigheden gingen door in naburige kerken. Elke week werden genoeg stoelen opgesteld en na afloop werden die terug opgeborgen, en er was ook een tijdelijk klein altaar dat dankzij wielen gemakkelijk verplaatst kon worden. Parochiehelper Gaby Deven (82) was diegene die daar elke week de grootste inspanning voor deed. "Daar kroop best wel wat werk in elke week, dus we zijn heel blij dat we naar onze geliefde kerk mogen terugkeren."





Dichter bij elkaar

"We hebben ons eigenlijk wel 'gejeund' daar", zeggen De Potter en Deven. "Tijdens misvieringen in de kerk zijn er veel te veel stoelen, waardoor mensen sneller ver uit elkaar gaan zitten. Na afloop is iedereen meteen naar huis. Hier was de betrokkenheid veel groter. We zetten nét genoeg stoelen, waardoor iedereen dichter bij elkaar moest zitten, en er vaker wat gepraat werd tegen elkaar. Na afloop bleven er wat meer mensen hangen om wat te helpen opruimen enz. Het is iets dat we zeker in het achterhoofd gaan houden, eens we terug onze intrek nemen in onze stek. We zullen proberen om ook daar een hechtere gemeenschap te vormen."





Onrust

De kerkgangers zijn best tevreden met hoe de kerk er nu uitziet, ook al heeft een extra verdieping de hoogte van de kerk gehalveerd, en zullen de gewelven niet langer zichtbaar zijn vanuit de kerk. "Er was wat onrust vóór de start van de werken, maar de reacties zijn nu overwegend positief", zegt De Potter. "Het resultaat is geslaagd." Dat vindt ook Deven, die zelf met een bang hart naar de werken toeleefde. "Het is geen doorsneekerk meer nu, maar ik had verwacht dat de komst van die verdieping ingrijpender zou zijn. Ik ben eigenlijk best wel tevreden." "Bovendien is dit een heel goeie zaak voor onze kerk, op lange termijn", zegt de Potter. "Zonder deze nevenbestemming in onze kerk, was er een kans dat ze in de toekomst zou sluiten. We zijn nu zeker dat we hier de komende 30 jaar over een kerk beschikken, en dat kunnen maar heel weinig kerkgemeenschappen tegenwoordig met zekerheid zeggen."