KCC Entertainment Design bouwt allereerste Smurfenpark in China Joyce Mesdag

21 maart 2019

17u47 0

KCC Entertainment Design uit Wielsbeke, een bedrijf dat indoorpretparken ontwerpt, scoort nog maar eens in het buitenland. Het mag het allereerste Smurfenpark bouwen in China, in Shanghai. Het park wordt volgende herfst geopend. Voor het park werkt de uitbater, Shimao Property Holdings Limited, samen met het Belgische bedrijf IMPS, dat de rechten van De Smurfen bezit. KCC Enterntainment Design kreeg de opdracht een park te ontwerpen in de sfeer van De Smurfen. Het zal uit een buiten-en binnendeel bestaan, samen goed voor 10.000m2, en in verschillende thema’s worden ingericht, zoals het Bos van de Smurfen, het kasteel van Gargamel en het Smurfendorp. “We willen dat de bezoeker volledig wordt ondergedompeld in het leven van De Smurfen, en het gevoel krijgen dat ze een deel uitmaken van de Smurfenfamilie”, zegt CEO Yannick Maes. “Speciale licht- en projectie-effecten zullen verschillende weersomstandigheden en verschillende tijdstippen van de dag kunnen nabootsen. Er komen ook verschillende seizoensgebonden evenementen en activiteiten, van een ‘Smurfig Halloween’ tot een ‘Chinees Smurfennieuwjaar’.”KCC Entertainment Design, dat in 2000 werd opgericht, telt meer dan 50 vaste medewerkers wereldwijd. Het heeft al 185 projecten in 35 verschillende landen gerealiseerd.