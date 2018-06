Kattenbakvulling in gezicht ex gesmeerd: voorwaardelijke straf 07 juni 2018

Een 37-jarige man uit Gent kreeg van de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro voor partnergeweld. Op 7 oktober vorig jaar kwam het in Wielsbeke tot een slaande ruzie met zijn ex. Vincent V. sleurde haar op de grond en smeerde kattenbakvulling in haar gezicht en mond. Hij had teveel gedronken en erkende dat er een schermutseling was geweest. "Maar ik krijg nog altijd dag sms'jes van haar", relativeerde hij de problemen. De rechter hield het dan maar op een volledig voorwaardelijke straf. (LSI)