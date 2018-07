Kalfje verdronken 09 juli 2018

Langs de oude Leiearm in Wielsbeke is zaterdag een kalfje verdronken. Het dier kwam vanuit de weide in het water terecht toen het vermoedelijk wat wou drinken of zich even wilde verfrissen. Wandelaars merkten het kalfje in het water op en verwittigden de brandweer. (LSI)