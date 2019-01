Is dit het laatste nieuw jaar zonder receptie? Joyce Mesdag

08 januari 2019

22u01 0

Overal wordt dezer dagen een glaasje gedronken op nieuwjaarsrecepties, behalve in Wielsbeke. Daar trakteert het gemeentebestuur traditiegetrouw op de Wielsbeekse Feesten in september, en niet in het begin van het jaar. Beide oppositiepartijen U. en N-VA zouden dat liever anders zien. “Volgens ons bereik je op de Wielsbeekse Feesten maar een bepaald deel van de bevolking, en zou je met een nieuwjaarsreceptie een veel ruimer publiek aanspreken”, zegt Rik Buyse (N-VA). “In plaats van nieuwjaarsrecepties te organiseren vanuit de partijen, lijkt een algemene nieuwjaarsreceptie, misschien zelfs drie recepties, één in elke deelgemeente, ons een beter idee.” Burgemeester Jan Stevens (CD&V) staat niet weigerachtig tegenover het voorstel. “Maar het wordt sowieso een afweging: onze bevolking trakteren op de Wielsbeekse Feesten én op een nieuwjaarsreceptie is iets te veel van het goede. Onze ‘happy hour’ op de Wielsbeekse Feesten is elk jaar toch wel vrij succesvol, de vraag is maar of we op een nieuwjaarsreceptie ook zoveel volk zouden mogen verwachten. Maar het is dus niet meteen een ‘njet’, hier denken we over na.”