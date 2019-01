Inwoner stalkt burgemeester en wijkagent drie maanden lang uit onvrede over domicilie LSI

17u17 0 Wielsbeke Een 40-jarige man uit Wielsbeke heeft afgelopen zomer burgemeester Jan Stevens en een wijkagent van de politiezone Midow drie maanden lang belaagd. En dat allemaal omdat zijn domicilie-aanvraag geweigerd werd. Dat bleek woensdag op de rechtbank in Kortrijk waar de stalker terecht stond.

Stefaan D. wenste zijn domicilie op een adres in Wielsbeke te plaatsen, maar woonde in werkelijkheid bij zijn vriendin. Hierdoor werd zijn aanvraag geweigerd. Dat zinde hem niet omdat dit nadelige financiële gevolgen voor het koppel zou hebben. Hij werkte zijn frustraties dan maar uit op burgemeester Stevens en de wijkagent. “Op 1 dag 71 telefoontjes plegen naar de burgemeester, zijn moeder bedreigen, een struik beschadigen, op Facebook de burgemeester bekritiseren,…”, somde de openbare aanklager de feiten op. Ook de wijkagent deelde in de brokken. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 1.600 euro. Stefaan D. bekende en vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren.

Streep eronder

Burgemeester Jan Stevens noch de wijkagent stelden zich burgerlijke partij. Ze vroegen dus geen schadevergoeding. “Politie en gerecht hebben hun werk gedaan”, reageert Jan Stevens. “Die man is voorwaarden opgelegd en heeft zich daaraan gehouden. Daarmee is voor mij de kous af” Uitspraak in de zaak op 6 februari.