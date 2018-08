Ines opent fotostudio Pixines 07 augustus 2018

Ines Ghekiere (36) opent fotostudio Pixines in het centrum van Wielsbeke, in het voormalige pand van radio Fiasco. De psychologe is al een paar jaar fotografe in bijberoep.

"Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door fotografie. Op vakantie leefde ik me altijd uit met mijn fototoestel. Om ook het technisch aspect onder de knie te krijgen, heb ik enkele jaren geleden fotografielessen gevolgd. Ik kreeg wel eens een opdracht van familieleden of vrienden en voor ik het wist had ik er mijn bijberoep van gemaakt."





Op verplaatsing

Ze was al een tijdje aan het uitkijken naar een locatie voor een fotostudio. "Ik ontving wel eens klanten in mijn eigen woning, maar dan moest ik telkens alles opbouwen en weer afbreken. Het was ook niet ideaal dat klanten eerst voorbij mijn kroost moesten als ze op fotoreportage kwamen. Het weer is in ons land ook niet altijd even geschikt om altijd op buitenlocaties foto's te nemen. Toen ik het pand van radio Fiasco, vlakbij ons huis, te huur zag staan, heb ik dan ook meteen toegehapt."





Met behulp van wat familieleden bouwde Ines het pand om tot studio. Op zaterdag van 10 tot 12 uur (of op afspraak) kun je er pasfoto's laten maken, maar ook voor fotoreportages en portretten kun je bij haar terecht. "Niet alleen in de studio, ik ga nog altijd graag op verplaatsing. Mijn specialiteit zijn foto's met kinderen. Dat ik als psychologe met kinderen en jongeren werk, komt me goed van pas in mijn job. Ik doe ook andere opdrachten, zoals trouwfoto's." (JME)