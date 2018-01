Inbraken gehalveerd 02u25 0

Na een piek van het aantal inbraken in de politiezone Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke) in 2016 is dat aantal het voorbije jaar flink gedaald, gehalveerd zelfs. Het voorbije jaar waren er in de hele zone 54 inbraken. In 2015 waren dat er 72, in 2016 zelfs 101. "De piek in 2016 had maar één reden: een onverbeterlijke inbreker uit Oostrozebeke die maar niet achter de tralies raakte", legt burgemeester Koen Degroote uit. "Er was ook een serie inbraken in containerparken", vult korpschef Hans Malysse aan.





In de vijf gemeentes werd het voorbije jaar 15,4 procent van de inbraken opgehelderd. Het jaar voordien was dat 12,1 procent. Op nationaal vlak bedraagt de ophelderingsgraad amper 5,3 procent. (VDI/LSI)