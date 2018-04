Houtsneden van Willem Vermandere 12 april 2018

Er loopt nog tot zondag 3 juni de tentoonstelling 'Houtsneden' met werken van kunstenaar Willem Vermandere, in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve. De toegang is gratis, en je kan er terecht op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur. (JME)