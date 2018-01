Hondenzwemming is Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed 02u36 0 Henk Deleu Het bestuur van de Hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve is tevreden met de erkenning.

De Hondenzwemming van Sint-Baafs-Vijve heeft een erkenning beet als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. De vzw werkte vier jaar lang aan het dossier om de erkenning aan te vragen.





Elk jaar, op de tweede zondag van oktober, nemen daar zo'n 50 tot 75 honden aan deel. De honden worden naar de overkant van de oude Leiearm gebracht met bootjes. Na een startsignaal moeten ze zo snel mogelijk naar het water lopen, in de Leie springen, en naar hun baasje zwemmen die hen staat te roepen van op de andere oever. De winnaar van elke reeks krijgt... hondenbrokken.





"Als het weer wat meezit, komen er al snel zo'n 3.000 bezoekers op af. Het evenement is uniek in Vlaanderen, en wellicht nog ver daarbuiten", zegt Bert De Smet van de organisatie. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, die in 2014 de traditie met eigen ogen kwam bekijken, heeft de Hondenzwemming nu erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. "Dankzij die erkenning behoort ons evenement nu tot het selecte clubje van tradities op de Inventaris Vlaanderen", zegt De Smet. "En daar zijn we bijzonder fier op, jawel. Het is een heel mooie erkenning voor het vele werk dat alle vrijwilligers doen om de Hondenzwemming ook na 167 jaar actueel en succesvol te houden. Het bezorgt ons evenement ook een voorbeeldfunctie." (JME)





Henk Deleu Een beeld van de hondenzwemming van vorig jaar.