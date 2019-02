Harmonie Steeds Beter maakt 180 kg scampi’s klaar Joyce Mesdag

10 februari 2019

14u05 0

De jongste leden van Koninklijke Harmonie ‘Steeds Beter’ uit Sint-Baafs-Vijve hebben vandaag 180 kg scampi’s klaargemaakt om de clubkas te spijzen. De jaarlijkse ‘Valentijn-scampibak’ is stilaan een traditie geworden. “Onze jongste leden maken elk jaar, onder leiding van hobbykok-dirigent Peter Valck, zo’n 1000-tal porties scampi in bieslook, -kreeft- of diaboliquesaus klaar om wat geld in het laatje te brengen”, zegt voorzitster Patricia Messiaen. “Een deeltje van de opbrengst gaat naar de organisatie van hun jongerendag, de rest gebruiken we voor de aankoop van instrumenten, kostuums, partituren,… De sfeer is altijd opperbest. Het lijkt wel een teambuilding, alleen verdienen we er een centje aan in plaats van geld te moeten uitgeven.” De jongeren begonnen vanmorgen om half vier en gaan nog door tot vanmiddag.