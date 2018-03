Guy Seyns is financieel directeur 31 maart 2018

Guy Seyns is aangeduid als financieel directeur in Wielsbeke. Seyns is al sinds 1 september 1999 financieel beheerder van de gemeente. Vanaf 2019 smelten gemeenten en OCMW's samen, hij wordt dus verantwoordelijk voor het financiële luik van zowel de gemeente als het OCMW. Oppositieraadslid Georges Lambrecht (U.) maakte zich op de gemeenteraad openlijk zorgen over het feit dat er nog geen secretaris werd aangeduid die zich over zowel de gemeente als het OCMW zal buigen. Aangezien beide organisaties nu elk een secretaris hebben, is de aanstelling iets minder evident als bij Seyns, die nu de enige kandidaat was. Burgemeester Jan Stevens (CD&V) antwoordde dat er nog voldoende tijd is, en het bestuur daar wel degelijk mee bezig is.





