Guy Seyns is financieel directeur 03 april 2018

02u28 1

Guy Seyns is aangeduid als financieel directeur in Wielsbeke. Seyns is al sinds 1 september 1999 financieel beheerder van de gemeente Wielsbeke. Vanaf 2019 smelten gemeenten en OCMW's samen, hij wordt dus verantwoordelijk voor het financiële luik van zowel de gemeente als het OCMW. (JME)