Geveltuintjes welkom in Wielsbeke 24 mei 2018

De gemeente Wielsbeke heeft de aanplant van geveltuintjes praktisch mogelijk gemaakt door een reglement voor de aanleg van geveltuinen goed te keuren. Dit kadert in een onderdeel van het gemeentelijk natuuractieplan met Natuurpunt.





"Geveltuintjes brengen natuur en ecologie in de gemeente, en het klimaat en de straat varen er wel bij", zegt schepen Magda Deprez (CD&V). "Het principe van een geveltuin is heel simpel: je haalt 1 of meerdere stenen uit het voetpad tegen jouw gevel en plant hierin enkele planten. Zo tover je jouw gevel en buurt om tot een fleurige en aangename plek om te wonen." De milieuraad zorgt voor een financiële ondersteuning van 20 euro in Wielsbekebonnen voor de eerste 20 geveltuintjes die aangelegd worden. (JME)