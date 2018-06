Gene Thomas op eerste editie Ooigemse feesten 15 juni 2018

Dit weekend vinden in Ooigem de eerste Ooigemse Feesten plaats. Vier Ooigemnaars, Daan Kints, Frédéric Depypere, Peter De Fré en Stefanie Zauters, sloegen daarvoor de handen in elkaar. Ze wisten alle Ooigemse handelaars te overtuigen om zich mee achter hun initiatief te scharen. "Het is 15 jaar, misschien zelfs 20 jaar geleden dat er in Ooigem nog een concept als dit, met gratis optredens, werd georganiseerd", vertelt Frédéric. "Elke deelgemeente verdient zijn eigen jaarlijks volksfeest, vinden we. Ooigem had dat dus niet, en daarom hebben we besloten een flinke uitbreiding van de jaarlijkse bescheiden kermis te organiseren."





Zaterdag zijn er optredens voorzien: van Tom Verhaeghe, die meedeed aan The Voice Van Vlaanderen, de coverband Cover Line uit Wielsbeke en Gene Thomas. Dj Feliz mag de avond afsluiten. Op zondag werken alle handelaars samen voor de standjes met eten en drinken, en voor de kinderen is er animatie voorzien. Ze kunnen zich uitleven op springkastelen of de trampoline, en er is ook kindergrime. Kinderkoor Singe Sange Jo en Dansschool Dance-Control zorgen voor extra sfeer.





"We hebben ook voor een kortingsactie gezorgd: voor 5 euro kunnen de kinderen 3 attracties uitkiezen, én genieten van een drankje." De organisatoren hebben de bedoeling een jaarlijkse gewoonte te maken van deze Ooigemse Feesten. (JME)