Geen fuiven meer in OC Den Aert Joyce Mesdag

29 maart 2019

Er worden geen fuiven meer toegelaten in OC Den Aert in Wielsbeke. Dat blijkt uit een vraag die raadslid Wout Verheye (N-VA) stelde in de gemeenteraad. Hij vroeg zich af waar de lokale jeugd nu fuiven kan organiseren, nu het daar dus niet meer mag. “Als oud-leiding bij chiro besef ik maar al te goed dat je als vereniging afhankelijk bent van activiteiten die je doorheen het jaar organiseert”, zegt Verheye. “Fuiven organiseren in eigen jeugdlokalen mag ook al niet. Het CC van Wielsbeke is de enige resterende locatie, maar dat gebouw is serieus verouderd en eigenlijk niet erg groot.”

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) duidt de beslissing om geen fuiven meer toe te laten in OC Den Aert. “Verschillende factoren hebben tot die beslissing geleid. Het gebeurde wel vaker dat organisatoren van fuiven in OC Den Aert geen enkele band hadden met de gemeente Wielsbeke. Gemeentelijke infrastructuur ter beschikking stellen van inwoners van buiten de gemeente, we zien daar het nut niet van in. Daarnaast bleek ook dat organisatoren van fuiven vaak drank van elders lieten aanrukken, terwijl drank nochtans verplicht bij de gemeente moet worden aangekocht. Bovendien vernamen we via onze poetsvrouwen dat de zaal meermaals allesbehalve netjes werd achtergelaten. Tot slot kregen we ook vaak kritiek uit de buurt, omwille van geluidsoverlast. Feestvierders die buiten gaan roken, houden de mensen wakker, net als portieren die dichtslaan of auto’s die met gierende banden wegrijden. Al deze zaken hebben ons doen beslissen, geen fuiven meer toe te staan in Den Aert.

“De ongerustheid van Wout Verheye over het verdwijnen van Den Aert als mogelijke fuiflocatie voor onze lokale jeugd, begrijp ik niet goed. Onze eigen verenigingen organiseerden daar hun fuiven niet. De chirojongens van Wielsbeke hebben laatst nog een loods afgehuurd om er een fuif in te organiseren. In het CC van Wielsbeke hebben we vorige legislatuur nog geïnvesteerd. Zo hebben we er onder meer brandveilige gordijnen gehangen.”